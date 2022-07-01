Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по хоккею, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге. Об этом 1 июля сообщает издание «Спорт-экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов

По предварительным данным, хоккеиста Федотова задержали сотрудники военкомата. Пока точная причина задержания неизвестна, но предполагается, что речь может идти об уклонении от призыва на срочную воинскую службу.

Отметим, что 25-летний Иван Федотов также играет за американский клуб «Филадельфия Флайерз». Ранее он в составе московского ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В апреле 2022 года Иван Федотов был признан лучшим вратарём по итогам полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).