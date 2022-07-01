Калуга, 1 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Калужской области в 2023 году в 203 многоквартирных домах общей площадью 573 234,37 тыс. квадратных метров будет выполнено 240 работ по капитальному ремонту общего имущества. Затраты на капитальный ремонт планируются в сумме 1,24 млрд рублей. Об этом 1 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

fkr-kaluga.ru Крыша дома после капитального ремонта

В плане — капитальный ремонт 106 крыш, 58 отмосток, 15 фасадов, 42 внутридомовых инженерных систем, замена на новые 57 лифтов в 19 домах Калуги. Количество жителей, зарегистрированных в 203 многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана, составляет более 22 тысяч человек.

«Региональная программа капитального ремонта, а также краткосрочные планы по её реализации подлежат актуализации не реже чем один раз в год. Поэтому капитальный ремонт 2023 года еще претерпит отдельные изменения и дополнения. План капремонта на 2023–2025 годы размещён на сайте регионального Фонда капитального ремонта, страница «Региональная программа», — отметила Нина Борисова.