Казань, 1 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В двух подразделениях службы судебных приставов в городе Набережные Челны признали незаконными 83 решения. Об итогам прокурорской проверки сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Tatarstan.ru Служба судебных приставов

Так, по одному из исполнительных производств судебный пристав обратил на заработную плату должника взыскание в размере более 380 тыс. рублей в пользу управляющей компании. При этом сведения об уведомлении должника о возбуждении исполнительного производства отсутствовали. Таким образом, должника необоснованно лишили возможности погасить долги добровольно.

Проверка выявила еще 82 подобных нарушения, которые признаны незаконными и опротестованы.

ИА REGNUM ранее сообщало, работа сотрудников отделов судебных приставов по Арскому и Атнинскому району Татарии велась с нарушениями. На 10 незаконных решений судебных приставов прокуратура принесла протесты.

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