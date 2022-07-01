Астрахань, 1 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Начальник Астраханского отряда ведомственной охраны железнодорожного транспорта России на Куйбышевской железной дороге подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы он дал подчинённому незаконное указание составить приказы о поощрении работников, которые фактически не имели право на поощрение. Организации причинен ущерб на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.