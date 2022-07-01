Штат Калифорния, США, 1 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Калифорнии, США, всего за два дня лесной пожар разросся более чем на 900 акров, в результате чего было отдано распоряжение об эвакуации сотен жителей округа Невада, сообщает 1 июля New York Times.

Лесной пожар в Калифорнии в ноябре 2018 года

Пожар, получивший название Райс, является одним из 50 крупных лесных пожаров, всполохнувших в Соединенных Штатов в этом году, согласно данным Национального межведомственного пожарного центра. В совокупности они уничтожили более двух миллионов акров в 12 штатах.

Напомним, что на западе США лесные пожары становятся все более масштабными и интенсивными. При этом их продолжительность растет. Согласно исследованиям, к основным факторами, вызывающим пожары, относят жару и сухость.