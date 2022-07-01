Москва, 1 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Те, кому небезразлично, кто, как и чему учит детей в России, бьют тревогу. Эксперты говорят об искажении образовательной системы идеями-вирусами, разрушении её дистантами и урезанием часов на фундаментальные дисциплины, о пагубном влиянии цифровизации и множества экспериментов, которые ставят над детьми. В этой связи экспертная группа Конгресса работников образования, науки, культуры и техники (КРОН) направления «Социальная политика и культура» обратилась с письмом к секретарю Совета безопасности Российской Федерации Николаю Патрушеву, в котором просит о возвращении исторически оправдавших себя преимуществ отечественной школы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

ИА REGNUM публикует данное письмо (пунктуация и орфография сохранены).

«Уважаемый Николай Платонович!

В Совете Безопасности РФ, согласно публикациям СМИ («Российская газета» и др.), есть понимание жизненной необходимости «возвращения исторически оправдавших себя преимуществ отечественной школы». В этом возвращении — «залог гарантированного успешного развития России».

Предлагаем сформировать государственно-общественную Комиссию по возрождению признанной в мире советской системы образования как орган взаимодействия власти и общества.

Предполагается, что главная роль в Комиссии отводится не чиновникам, а учителям, преподавателям высшей школы, представителям науки и делегатам общественных организаций, в том числе родительских. В неё не должны войти лица, в течение многих лет планомерно разрушавшие систему образования в России. В таком случае было бы уместно использовать проверенную практикой 1930-х гг. методику возрождения традиций отечественного образования в СССР, последовавшую после инноваций 1920-х гг., привнесённых с Запада. Мы готовы принять участие и оказать содействие работе названной Комиссии. При этом нам кажется целесообразным предложить Вам как Секретарю Совета Безопасности возглавить данную структуру в период её становления.

Образовательная система в России существенно искажена идеями-вирусами вариативности, индивидуальных образовательных «траекторий», «компетенций» и прочих нововведений. По сути, их можно соотнести с широкомасштабной государственной диверсией, которая заключается в целенаправленном оглуплении молодых поколений современной России. В противовес вышеперечисленному, одним из первостепенных действий должно стать включение лучших советских учебников (выборочно адаптированных) в перечень допущенных и рекомендованных учебно-методических пособий.

Среднее школьное и высшее образование разрушается испытанным ещё в 1920-х годах методом урезания часов на фундаментальные дисциплины, хаотизацией их содержания, подменой учебной работы писанием бессмысленных отчётов, бесконечными проверками, а также бесправным положением учителя и «удаленкой». Речь идет не только о среднем, но и высшем образовании, которое уничтожается в соответствии с рекомендациями профильных ведомств, программными документами Агентства стратегических инициатив (АСИ) и антинациональным влиянием разрушительных методик Высшей школы экономики. Последняя, несмотря на множество негативных критических материалов о ее деятельности, остаётся вузовским форпостом в деле уничтожения отечественного образования. Свою роль в этом губительном процессе, напрямую связанным с угрозой национальной безопасности России, играют также Сколково, Сбер, РАО, РАНХиГС и прочие небезызвестные организации вместе с их многочисленными филиалами.

Деградация образования в доказательствах не нуждается. Наши дети стали жертвами экспериментов уже не в одном поколении. В настоящее время осуществляется не только закрепление, но и усугубление полученных плачевных результатов с помощью широко реализуемой так называемой «цифровизации системы образования». При этом не учитывается мнение профессионалов, экспертов и солидарной позиции общества, категорически отвергающего внедрение цифровой школы в России. Цифровизация, помимо научно доказанного вреда для физиологического и психического здоровья детей, принципиально не совместима с методическими принципами отечественной школы, нацеленными на фундаментальные, системные, доступные для понимания детей знания.

Приказы Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286, № 287 об утверждении новых ФГОС, Распоряжения правительства РФ от 02.12.2021 № 3427-р, от 21.12.2021 г. № 3759-р о цифровой трансформации среднего общего и высшего образования, Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 № 2040 о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС), Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2022 г. N 111 о регистрации подростков от 14 лет на платформе Госуслуг, ГОСТ Р 59 895-2021, ГОСТ Р 59 899-2021 об использовании искусственного интеллекта в образовании и целый ряд иных документов цинично навязывают глобальную трансгуманистическую повестку, направленную на полное уничтожение к 2035 г. отечественной системы образования. Речь идет об отрицании традиционных ценностей и подмене образования самообучением на цифровых платформах, автоматизированном оценивании знаний и построении индивидуальных траекторий, интеграции разнонаправленных информационных систем и пр. Все это имеет целью не «повышение качества управления системой образования», а сбор пакета данных на каждого ребёнка, дальнейшее разделение общества на касты и управление им в форме социального рейтинга. Это по своей сути глобалистский проект, предполагающий деградацию населения планеты и его «обуздание» в интересах мировой элиты. Суверенного развития российской государственности он не предполагает.

Профессиональный анализ и оценка внедренных псевдонаучных идей должны быть официально объявлены обществу, а последствия так называемых «реформ» ликвидированы в отечественных школах и ВУЗах. Подобное было реализовано в годы становления СССР, когда авторы-разрушители и проводники деструктивных методик были выявлены и смещены с занимаемых должностей.

Особо оговорим, что отказ от ЕГЭ и так называемого «дистанта» для функционирования полноценной системы образования является обязательным.

Необходимо вернуться к традиционной форме проведения выпускных экзаменов, классическим принципам обучения советской школы, включая трудовое воспитание, подготовку педагогических кадров и воспитательную работу. Только в этом случае возможны восстановление доверия общества к власти и мобилизация его на общее дело возрождения нашего классического образования, а значит, и самой России. Подчеркнём — не «реформирование», а восстановление! Восстановление всего того, что разрушено в процессе длительной информационной войны Запада с Россией. Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Миронов А. С. — Председатель Профобъединения «РКК-Наука», сопредседатель Конгресса работников образования, науки, культуры и техники (КРОН), к. т. н., ФИРЭ РАН

Экспертная группа КРОН направления «Социальная политика и культура»:

Аганин А. И. — к. ф.-м. н., эксперт-аналитик, публицист

Блохин Ю. В. — Народный депутат СССР. Международной общественная организация народных депутатов СССР по содействию сотрудничеству и интеграции стран СНГ Исполнительный секретарь

Бурлакова И. И.- д. пед. н., профессор, Академия социального управления (АСОУ), член Президиума Союза православных женщин. (СПЖ)

Василик В. В. — д. ист. н., профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета

Клемперт А. М. — преподаватель математики, физики

Костенко И. П. — к. ф.-м. н., доцент

Лактионова Н. Я. — к. ист. н. Отделение международных экономических и политических исследований ИЭ РАН; координатор направления «Социальная политика и культура» КРОН, член Союза журналистов России и Союза писателей России

Медведева И. Я. — психолог, г. н. с. Институт детства «Российского детского фонда». Директор общественной организации «Институт демографической безопасности», вице-президент и соучредитель «Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку». Член Союза писателей России

Минаков Г. М. — руководитель Центра научной методологии г. Ростова-на-Дону

Трошина В. В. — координатор юридической службы Общественного движения «Родители Москвы».

Храмова Н. Г. — к. психол. н., доцент. Кафедра общей и прикла. психологии РПУ.

Шишова Т. Л. — педагог, в. н. с. Института детства «Российского детского фонда». Президент и соучредитель «Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку», член Центрального Совета Всероссийской родительской организации «Родительское собрание». Публицист, член Союза писателей России

Шупер В. А. — д. г. н., в. н. с. Институт географии РАН

Менькова И. А. — Председатель общественного движения «Родители Москвы»