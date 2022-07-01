Москва, 1 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В РФ начинается сложный период — летом и в первые месяцы осени 2022 года будет наблюдаться самый большой рост безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявила доцент кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Сейчас начинается самый сложный период, и в оставшиеся летние и первые осенние месяцы будет самый большой рост безработицы, поскольку уходящие иностранные компании заканчивают выполнять свои обязательства перед сотрудниками, а новые рабочие места ещё нужно создавать, — сказала она. — Сильнее всего сокращение рабочих мест затронет транспортную сферу (авиационную и автомобильную), туризм, строительство. Учитывая особенное функционирование российского рынка труда, уровень безработицы может продолжительное время оставаться более высоким».

При этом, как полагает Иванова-Швец, резкого сокращения численности мигрантов, скорее всего, не будет, потому что те ниши на рынке труда, которые занимают мигранты, не все привлекательны для местной рабочей силы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец рассказала, как в РФ будет расти уровень безработицы.