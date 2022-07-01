Москва, 1 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Российская валюта вполне может укрепиться до отметки в 45 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

ИА REGNUM Рубль к доллару

При этом собеседник ИА REGNUM отметил, что на данном этапе давать прогнозы по дальнейшей динамике курса рубля сложно, поскольку сейчас на внутреннем рынке России имеет место быть искаженный баланс спроса и предложения. При этом участники рынка делают словесные интервенции с целью остановить дальнейшее укрепление рубля, которое может нанести серьезный ущерб экспортно-ориентированным отраслям, формирующим доходную часть бюджета.

«Как мы понимаем из слов руководителей экономического блока правительства, целевой диапазон 60-80 (рублей за доллар — прим. ИА REGNUM), но у монетарных властей очень ограниченный набор инструментов для того, чтобы сбалансировать валютный рынок, поэтому в моменте мы можем увидеть курс ниже 50 и даже 45 (рублей за доллар — прим. ИА REGNUM)», — сказал Манкевич.