Владимир, 1 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области двое местных жителей признаны виновными в убийстве подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Преступление

30 декабря 2021 года правоохранительные органы получили сигнал об исчезновении несовершеннолетнего. В квартиры, где он проживал, нашли многочисленные следы крови. По горячим следам следователи и полиция установили личности подозреваемых.

29 декабря 2021 года 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за длительного бытового конфликта, зашел в комнату к 14-летнему родственнику и несколько раз ударил его ножом. Подросток скончался на месте. После этого убийца попросил знакомого — 27-летнего жителя Суздальского района — помочь избавиться от тела и вещей со следами крови. На следующий день мужчины избавились от вещей, а 27-летний подельник похитил мобильный телефон убитого. Они вывезли тело подростка и оставили его на участке у жилого дома одного из населенных пунктов Суздальского района.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Укрывательство особо тяжкого преступления» и «Кража». Вину оба фигуранта дела признали полностью. 41-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его подельника — к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении. В пользу матери убитого подростка суд взыскал компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.