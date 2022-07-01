Шахты, Ростовская область, , 16:49 — REGNUM В Ростовской области подростки устроили драку на территории мемориального комплекса «Жертвам фашизма». Информация об этом появилась в социальных сетях сегодня, 1 июля.

Змиевская балка Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда произошёл инцидент, не уточняется. Предположительно, участниками конфликта стали две девочки из посёлка Красина, расположенного неподалёку от города Шахты. Авторы видео пресечь драку не решились.

ИА REGNUM отмечает, что мемориал жертвам фашизма в посёлке Красина напоминает о зверствах фашистов и рассказывает о мужестве горняков в период оккупации. За отказ шахтёров работать на гитлеровцев и отправлять уголь в Германию в ствол шахты Красина были заживо сброшены 3500 горняков и членов их семей.