Чебоксары, , 16:46 — REGNUM В Чувашии продолжает расти суточное количество выздоравливающих от ковида, в то же время увеличивается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 1 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 81 042 случая заражения коронавирусом, в том числе 29 и 30 июня официально выявлено соответственно 32 и 27 носителей инфекции.

Количество выздоровевших достигло 75 952 человека, из них за последние двое суток выписаны 25 и 31 пациент. Доля вылечившихся составляет в целом 93,72%.

За последние сутки в ковид-стационары госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, жертвой пандемии стал один ковид-больной. Таким образом, количество умерших от COVID-19 достигло 4651 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом в Чувашии регистрируется четвёртые сутки подряд.