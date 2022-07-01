Москва, 1 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Возвращение в Россию некоторых ушедших бизнесов может сократить спрогнозированный ранее уровень безработицы в 7,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявила доцент кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«То, что безработица будет расти летом и к осени, прогнозировали многие эксперты. Это закономерно, учитывая те процессы, которые происходили и происходят в экономике, — сказала Иванова-Швец. — После ухода иностранные компании ещё некоторое время продолжали выплачивать заработную плату в той или иной форме. И уровень безработицы до 7,5-7,8% вполне возможен. Но, на мой взгляд, это более пессимистичный сценарий. Есть шансы, что принятые меры со стороны государства и, может быть, возврат некоторых бизнесов сократят прогнозируемый уровень безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее РФ предсказали череду банкротств «компаний-зомби».