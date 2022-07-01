Москва, , 16:44 — REGNUM В России вопрос об отношении государства к криптовалютам продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что Банк России согласен легализовать майнинг «крипты», но только если реализация их выручки будет осуществляться за пределами РФ.

Криптовалюта

«Вопрос легализации майнинга в нашей стране нельзя отделять от отношения к криптовалютам в целом, — сказал Марков. — Однако последний вопрос всё еще находится в подвешенном состоянии. Условие ЦБ РФ о том, что полученная в результате майнинга криптовалюта должна быть реализована исключительно за рубежом, является практически невыполнимым, так как продажа криптовалют является анонимной. Кроме того, в текущих условиях остро стоит вопрос о вводе выручки от реализации криптовалюты в страну».

Не менее важным и сложным, как отметил Марков, является вопрос налогообложения доходов, полученных в результате майнинга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был сделан прогноз о том, что биткоин опустится ниже отметки в 18 тысяч долларов уже в самое ближайшее время.

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