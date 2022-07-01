Москва, 1 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Единые стандарты кавказского гостеприимства приняты во всех регионах Северного Кавказа, а также в Республике Адыгея в рамках реализации нового туристического проекта «Кавказ Gran Turismo», соответствующие документы подписали руководители региональных министерств туризма, сообщил журналистам первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди.

Иван Шилов, ИА REGNUM Путешествуй по горам Кавказа

«Единые «Стандарты Кавказского гостеприимства» утверждены приказами органов исполнительной власти в сфере туризма Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Республики Кабардино-Балкария, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, а также республики Адыгея. «Стандарты» разработаны в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в виде методических рекомендаций и являются пошаговой инструкцией добровольного внедрения стандартов качества услуг, единых на всем Северном Кавказе. Началась большая совместная работа по развитию туризма, и это сигнал всей туриндустрии СКФО о важности повышения уровня сервиса на основе кавказских традиций гостеприимства», — сказал Христофор Константиниди.

По его словам, «Единые стандарты кавказского гостеприимства» включают в себя четыре основных раздела, регламентирующих работу коллективных средств размещения в области приема и размещения туристов, содержания номерного фонда, питания, благоустройства территории.

«Проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе реализуется в рамках соглашения подписанного министрами туризма восьми регионов 8 апреля в Дербенте. Проект объединяет усилия регионов СКФО и республики Адыгея по развитию и продвижению туристического потенциала Северного Кавказа», — добавил он.

По словам временно исполняющего обязанности министра туризма Ставропольского края Александра Сысоева, внедрение стандартов даст возможность улучшить работу всех гостиниц, отелей и других средств размещения независимо от звездности.

«Это не навязывание чего-то, это рекомендация, которая дает возможность воспользоваться уже наработанным опытом. Мы не изобретаем чего-то нового, особенного, не учим тому, что нужно действовать по шаблону. Мы просто даем воспользоваться тем опытом, который существует, — и нашим, и зарубежным, теми традициями, которые есть на Кавказе», — сказал Александр Сысоев.

Министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов отметил, что для региона, который в последние годы стремительно наращивает турпоток, стандарты гостеприимства сегодня особенно важны.

«С учетом взрывного роста турпотока, наращивания инфраструктуры туризма, в которой мы так нуждаемся, расширения линейки турпродуктов, я считаю, принятие данного документа важным шагом, направленным на повышение общего уровня туристской отрасли республики и качества предоставляемых услуг. Сейчас наша задача — донести эти стандарты до владельцев средств размещения, чтобы они могли использовать их как руководство, рекомендации в своей деятельности», — добавил Эмин Мерданов.

Обязательного требования следовать установленным стандартам не будет, однако, по мнению министра туризма КЧР Расула Текеева, владельцы средств размещения сами будут заинтересованы в их внедрении.

«Мы будем отмечать «Знаком качества» места размещения, где будет внедрен стандарт кавказского гостеприимства. И если они будут соответствовать этим стандартам, то конкурентная история проявит себя очень быстро, и все остальные начнут подтягиваться», — пояснил Расул Текеев.

Напомним, проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе «Кавказ Gran Turismo» реализуется в рамках соглашения, подписанного министрами туризма восьми регионов РФ в ходе федерального совещания, которое прошло 8 апреля в Дербенте. Проект объединяет усилия регионов СКФО и республики Адыгея по развитию и продвижению туристического потенциала Северного Кавказа.