Бишкек, 1 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Уклонение от уплаты налогов считается одним из самых опасных преступлений перед обществом. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню налогового работника.

Налоги

«Мы должны стремиться к тому, чтобы налогоплательщики точно и своевременно выполняли свои обязанности, вовремя и в полном объеме уплачивали налоги», — подчеркнул он.

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Также глава государства сообщил о том, что подписал указ об учреждении звания «заслуженный предприниматель Киргизии», которое будут присваивать бизнесменам за внесение весомого вклада в экономику республики.

Жапаров отметил, что имеющие это звание коммерсанты получат служебные паспорта Киргизии и смогут бесплатно проходить через залы официальных делегаций, бизнес-залы и VIP-залы местных аэропортов.

«Также заслуженные предприниматели будут включаться в состав государственных и официальных делегаций во время визитов главы государства за рубеж», — подытожил президент Киргизии.

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