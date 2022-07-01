Заслуженные предприниматели Киргизии получат спецпаспорта и привилегии
Бишкек, 1 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Уклонение от уплаты налогов считается одним из самых опасных преступлений перед обществом. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню налогового работника.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы налогоплательщики точно и своевременно выполняли свои обязанности, вовремя и в полном объеме уплачивали налоги», — подчеркнул он.
Читайте также: Власти Киргизии приравняют неуплату налогов к госизмене
Также глава государства сообщил о том, что подписал указ об учреждении звания «заслуженный предприниматель Киргизии», которое будут присваивать бизнесменам за внесение весомого вклада в экономику республики.
Жапаров отметил, что имеющие это звание коммерсанты получат служебные паспорта Киргизии и смогут бесплатно проходить через залы официальных делегаций, бизнес-залы и VIP-залы местных аэропортов.
«Также заслуженные предприниматели будут включаться в состав государственных и официальных делегаций во время визитов главы государства за рубеж», — подытожил президент Киргизии.
Читайте также: Президент Киргизии потребовал увеличить налоговые сборы