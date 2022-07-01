Москва, , 16:43 — REGNUM В России по итогам III квартала 2022 года инфляция может составить 15% или даже ниже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Постепенная работа параллельного импорта и сезон местной продукции должны ограничить рост цен, — сказал Алиев. — Экономика постепенно адаптируется к сложившимся реалиям, и пики спада экономики, считаю, позади. В условиях жёсткого регулирования курса рубль будет продолжать торговаться в диапазоне 53-60 рублей за доллар, но такой курс невыгоден экспортерам и бюджету. В связи с этим постепенное ослабление рубля выглядит вполне оправданным».

Как подчеркнул Алиев, экономика России частично адаптировались к санкциям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в сложившихся условиях российская экономика показала мощнейший запас прочности.