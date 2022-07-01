Архангельск, , 16:42 — REGNUM Сорокалетнему жителю Мурманска предъявлено обвинение в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Социальные сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По данным следствия, в 2021 году обвиняемый разместил в паблике одной из соцсетей комментарии, содержащие призывы к терроризму», — сообщили в ведомстве.

В квартире подозреваемого прошел обыск, в ходе которого были изъяты средства связи, имеющие доказательное значение. Вину в предъявленном обвинении подозреваемый признал.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Владимирской области подозревается в подготовке теракта на митинге.