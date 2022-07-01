Белгород, , 16:49 — REGNUM Пожилую жительницу Североморска, потерявшуюся в Белгороде, разыскали полицейские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в региональном УМВД.

Полиция Мвд.рф

В дежурную часть вечером 27 июня обратилась жительница Белгорода — её 87-летняя бабушка, приехавшая к ней из Североморска, вышла из квартиры и не вернулась назад. Самостоятельно отыскать родственницу не получилось, к тому же пенсионерка после перенесённого инсульта страдает потеряй памяти.

Проследить маршрут движения пожилой женщины удалось по камерам видеонаблюдения, правоохранители предположили, что пенсионерка могла зайти в расположенную на окраине города лесопосадку. Поисковая группа 29 июня обнаружила пропавшую недалеко от реки Северский Донец.

Полицейские оказали женщине доврачебную помощь и дали воды. Затем бригада медиков доставила пенсионерку в больницу.