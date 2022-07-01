Москва, 1 июля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Как только в РФ снимут соответствующий мораторий, масса компаний-зомби сразу обанкротятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Mike Cohen Банкротство

«Осенью 2022 года уровень безработицы в РФ будет выше чем сейчас, — сказал он. — Причин несколько. Во-первых, есть масса бизнесов, которые просто закрылись или на стадии сворачивания (автосалоны, строительство, бизнесы, завязанные на импорт, в первую очередь на Европу, и, конечно, компании из недружественных стран, свернувшие бизнес в России). Есть масса компаний-зомби, которые сразу уйдут в банкротство после снятия моратория».

При этом он уточнил, что снижение экономической активности и сжатие спроса приводят к ослаблению спроса на рабочие места.

«Так что и трудовая миграция в Россию будет падать. В настоящее время нам не нужно столько неквалифицированных рабочих рук», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ всё еще сохраняется угроза расширения безработицы до 7%.