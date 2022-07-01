Казань, 1 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В столице Татарии 28 сотрудников одной из строительных компаний в течение нескольких месяцев не получали заработную плату. Долг по оплате труда составил 6 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Установлено, что в организации сотрудникам не выплачивали заработную плату с апреля по сентябрь 2018 года. Также не были выплачены компенсации за нарушение сроков оплаты труда.

Руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений. За невыплату зарплаты директора фирмы привлекли к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры долг перед работниками погашен в полном объеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с февраля по июнь 2021 года на казанском предприятии не выплачивалась зарплата 22 пожилым сотрудницам, которые были наняты для оказания клининговых услуг. Задолженность по зарплате превысила 700 тыс. рублей.

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