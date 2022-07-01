Ульяновск, , 16:38 — REGNUM В Ульяновской области практически на одном уровне остаётся суточное число вылечившихся от ковида и госпитализированных в больницы. Это следует из данных федерального штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 1 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 669 случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 и 30 июня — соответственно 17 и 19 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших достигло 198 687 человек, из них за последние двое суток выписаны 24 и 21 пациента. Доля вылечившихся составляет в целом 97,55%.

Третьи сутки подряд число госпитализированных не меняется: ежедневно попадают в больницы по пять пациентов с коронавирусом.

Жертвой пандемии в Ульяновской области стал ещё один человек — таким образом, количество умерших достигло 4719 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено 2 152 538 лабораторных исследований на коронавирус.

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