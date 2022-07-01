Владимир, , 16:38 — REGNUM Житель Владимирской области приговорен к 19 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за преступления насильственного характера в отношении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

В 2014, 2015 и 2019 годах мужчина в городе Суздале изнасиловал малолетнего мальчика, осуществляя при этом фото- и видеосъемку для изготовления порнографических материалов, которые потом хранил и распространял. 5 августа 2020 года в деревне Ивакино Ковровского района он подделал номерной знак для автомобиля, который планировал использовать для похищения. В сентябре 2020 года в Камешковском районе он похитил малолетнего мальчика, которого затем месяц удерживал в своем частном доме и насиловал. В ноябре 2020 года в доме прошёл обыск, и ребёнка освободили.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение заведомо несовершеннолетнего», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Оборот порнографических изображений несовершеннолетних», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов», «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства» и «Подделка идентификационного номера транспортного средства». В ходе следствия мужчина признал вину в содеянном.