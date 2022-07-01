Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Казачьи конные патрули приступили к несению дежурств на участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Donland, ru Конная дружина

«Конные подразделения могут обследовать территорию большой площади, оперативно выявлять очаги возгорания, а также возможных нарушителей противопожарного режима», — пояснил и. о. начальника штаба Войска Донского Алексей Силантьев.

Конные подразделения казачьих дружин будут заступать на дежурство еженедельно. Перед ними стоит задача противостоять ландшафтным пожарам, которые могут возникнуть в примыкающих к трассе лесополосах.