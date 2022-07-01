Пекин, , 16:35 — REGNUM По данным Министерства общественной безопасности КНР, к концу мая китайская полиция раскрыла более 3700 дел, связанных с организованной преступностью в сфере природных ресурсов, и задержала 4700 подозреваемых в совершении уголовных преступлений с момента запуска целенаправленной общенациональной кампании в июле прошлого года, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

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В ходе кампании местные органы общественной безопасности активно сотрудничали с соответствующими департаментами для сбора доказательств и проведения тщательных проверок таких связей, как добыча, продажа и транспортировка природных ресурсов, особенно песка и минералов. По словам депутатов, под наблюдением депутатов был рассмотрен и завершен ряд уголовных дел, которые были масштабными и серьезно ущемляли интересы народа.

Местные органы общественной безопасности также укрепили свое сотрудничество с органами дисциплинарной инспекции и надзора в борьбе с приютами, укрывающими и замышляющими такие преступления, и сотрудничают с соответствующими органами власти в целях активизации усилий по борьбе с такими преступлениями скоординированным и упреждающим образом.