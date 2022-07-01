Москва, , 16:45 — REGNUM НАТО, сделав эволюционный кульбит в развитии, вернулось к прежнему подходу, когда Россия — главный враг, главная угроза, заявил 1 июля заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в рамках клуба «Валдай».

Александр Грушко Council.gov.ru

Комментируя итоги саммита альянса в испанской столице, российский дипломат поделился выводами по итогам прозвучавших заявлений. Самое главное — это то, что в Мадриде НАТО завершило «эволюционный кульбит в своём развитии после основания в 1949 году», вернувшись «к истокам».

Эти «истоки» — это те схемы обеспечения военной безопасности, которые использовались НАТО во время Холодной войны. Характерно и явно то, что Россия признана НАТО угрозой: «существование такого государства, как Россия, признается серьёзной угрозой альянсу», что неминуемо скажется на действиях альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров назвал смешными утверждения об «оборонительном» характере НАТО