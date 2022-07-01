Салехард, 1 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. «Авиалесохрана» назвала ЯНАО в числе регионов, где в июле 2022 года прогнозируется повышенная пожароопасность в лесах. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Лесной пожар

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении ведомства.

РанееИА REGNUM сообщало, что 28 июня на Ямале объявили особый противопожарный режим.

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