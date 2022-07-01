Пекин, , 16:32 — REGNUM Основная часть китайской программы передачи электроэнергии с запада на восток стартовала 1 июля, что стало еще одним стимулом для скоординированного развития между различными регионами, сообщает агентство Синьхуа.

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Благодаря линии электропередачи протяженностью около 2080 км проект передачи электроэнергии постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHV) Байхэтань-Цзянсу мощностью 800 кВ обеспечивает передачу чистой гидроэнергии от «Байхэтань», второй по величине гидроэлектростанции в мире, в юго-западной провинции Сычуань в восточно-китайскую экономическую столицу провинцию Цзянсу.

По данным Государственной сетевой корпорации Китая, это первый в мире проект передачи электроэнергии сверхвысокочастотным постоянным током с использованием нового подхода, который сочетает в себе традиционные технологии постоянного тока и гибкие технологии постоянного тока.

Мощность проекта составляет 8 млн кВт, и он может поставлять более 30 млрд кВт/ч чистой электроэнергии в год, помогая сократить выбросы углекислого газа более чем на 25 млн тонн в год, говорится в сообщении компании.