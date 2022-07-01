Пекин, 1 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Основная часть китайской программы передачи электроэнергии с запада на восток стартовала 1 июля, что стало еще одним стимулом для скоординированного развития между различными регионами, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Благодаря линии электропередачи протяженностью около 2080 км проект передачи электроэнергии постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHV) Байхэтань-Цзянсу мощностью 800 кВ обеспечивает передачу чистой гидроэнергии от «Байхэтань», второй по величине гидроэлектростанции в мире, в юго-западной провинции Сычуань в восточно-китайскую экономическую столицу провинцию Цзянсу.

По данным Государственной сетевой корпорации Китая, это первый в мире проект передачи электроэнергии сверхвысокочастотным постоянным током с использованием нового подхода, который сочетает в себе традиционные технологии постоянного тока и гибкие технологии постоянного тока.

Мощность проекта составляет 8 млн кВт, и он может поставлять более 30 млрд кВт/ч чистой электроэнергии в год, помогая сократить выбросы углекислого газа более чем на 25 млн тонн в год, говорится в сообщении компании.