Балабаново, Калужская область, 1 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Балабаново проводится проверка по факту смерти мужчины в результате падения с высоты, сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области Место происшествия

По предварительным данным, 30 июня 43-летний местный житель, потеряв ключи от входной двери комнаты на третьем этаже, в которой он проживал, решил попасть домой через балкон четвертого этажа. Для этого мужчина привязал упаковочную стреппинг-ленту, предназначенную для стягивания предметов в блоки, к перилам балкона и начал спускаться. Однако лента оборвалась, и мужчина упал с высоты четвёртого этажа на землю. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. По имеющейся информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователем выясняются подробные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.