Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM В Ленинградской области организуют бесплатный проезд на такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект по безвозмездной таксомоторной перевозке ветеранов запускают в области с 4 июля. Услуги транспорта будут доступны для многих категорий ветеранов: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военнослужащих последнего военного призыва в годы войны и лиц, которые работали на объектах противовоздушной обороны в военное время.

«Ленинградская область с большим почтением включилась в реализацию инициативы организационного комитета «Наша победа» и Минцифры России. Поездки доступны в рамках восьми городов Ленинградской области ― Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кировск, Луга, Сосновый Бор, Тихвин и Тосно», ― уточнила председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачева.

Заказать такси ветеран сможет самостоятельно либо с помощью родственника или представителя. Для этого необходимо позвонить по телефону работника соцучреждения. При этом проехать на такси сможет и сам ветеран, и сопровождающие лица.

Стоит отметить, что на одного человека в год государство возместит расходы на поездки, сумма которых составит до трёх тысяч рублей.