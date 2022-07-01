Мурманск, 1 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Визовый центр Финляндии в Мурманске возобновил выдачу виз, сообщает консульство скандинавской страны.

Российско-финская граница

«Просим обратить внимание, что решения об ограничениях на выезд из России принимаются российскими властями», — отмечается в сообщении консульства.

Напомним, ранее выдача виз в Финляндию была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в Мурманске приостановило работу генконсульство Норвегии.