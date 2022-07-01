Вашингтон, , 16:37 — REGNUM В США на девяносто четвертом году жизни скончалась известная художница Маргарет Кин, характерной чертой творчества которой было умение изобразить проникновенный взгляд больших глаз своих персонажей, сообщает 1 июля Reuters.

Глаза страх

В 1960-х года Кин буквально ворвалась в мир искусства с портретами детей с большими грустными глазами. При этом в течение многих лет муж талантливой женщины приписывал авторство ее работ себе и даже держал художницу в заточении. Об этом в 2014 году вышел фильм режиссёра Тима Бёртона.

Кин ушла из жизни 26 июня. Она находилась в своем доме в Калифорнии, где она рисовала и писала до самой смерти. Дочь художницы Джейн Свигерт рассказала, что причиной смерти стало сердечное заболевание.