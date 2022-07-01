Ульяновск, , 16:29 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников школы-интерната. Их обвинили в ущербе на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попали двое сотрудников областной государственной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87. Правоохранители полагают, что они организовывали оформление фиктивного трудоустройства посторонних лиц на должности младшего обслуживающего персонала, после чего похитили перечисляемые им зарплату и иные причитавшиеся выплаты.

По оценке следствия, ущерб, причинённый министерству просвещения и воспитания Ульяновской области с сентября 2015 года по октябрь 2020 года, превысил 7,5 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завели уголовное дело по факту хищения около 3 млн рублей бюджетных денежных средств, выделенных сельскохозяйственному кооперативу.

Подробнее: В Ульяновской области завели дело о хищении из бюджета 3 млн рублей