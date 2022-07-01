Донецк, 1 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Три десятка ракет из БМ-21 «Град» выпустили украинские вооружённые формирования по ДНР в течение 15 минут, сообщает 1 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 15:35 мск со стороны населённого пункта Керамик было обстреляно село Новобахмутовка (Ясиноватский район): боевики выпустили десять ракет.

В 15:50 мск со стороны населённого пункта Красногоровка обстрелу подвергся Кировский район столицы ДНР: по Донецку украинские боевики выпустили 20 ракет.

Ранее 1 июля ВСУ обстреляли из «Града» Киевский район Донецка (20 ракет в 08:05 мск), город Ясиноватая (20 ракет в 09:30 мск и 11:30 мск), посёлок Воробьёвка (восемь ракет в 10:00 мск), село Васильевка (Ясиноватский район — десять ракет в 11:45 мск).