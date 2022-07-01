Рязань, , 16:27 — REGNUM Документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области подал 1 июля Григорий Парсентьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Флаг Рязанской области

Григорий Парсентьев — депутат областной думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Его кандидатура ранее была одобрена президиумом Центрального совета партии и единогласно подержана на областной партийной конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в избирком также уже подали документы врио губернатор Павел Малков и председатель правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина.