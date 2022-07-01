Москва, , 16:24 — REGNUM Китай, а также Индия всё чаще начинают рассматривать Россию, а не Запад, в качестве приоритетного для себя рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия — Индия — Китай Kremlin.ru

По его словам, этому процессу во многом способствует не только разрыв отношений Запада и России, но также существенное укрепление курса рубля, который делает внутренний рынок более привлекательным для импорта иностранной продукции и инвестиций.

«Высокий курс рубля привлекает бизнес из Китая и Индии, который все чаще начинает рассматривать для себя Россию, как приоритетный рынок как в отношении торговли, так и инвестиций», — сказал Манкевич.

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