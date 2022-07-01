Урумчи, Китай, , 16:24 — REGNUM Новое шоссе, пересекающее пустыню Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, было введено в эксплуатацию, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

В пустыне

Расположенная в южной части Баян-Гол-Монгольском автономном округе региона, автомагистраль, соединяющая уезд Юйли и уезд Черчен, является третьей по протяженности, проходящей через пустыню Такла-Макан, вторую по величине песчаную пустыне в мире.

При расчетной скорости движения 60 или 80 км в час на разных участках, общая протяженность шоссе составляет 334 км, из которых 307 км проходят по пустыне. Автомагистраль была построена с предполагаемым общим объемом инвестиций около 1,75 млрд юаней (около $261,5 млн), и ее строительство началось в октябре 2017 года.