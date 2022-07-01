Нижний Новгород, 1 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание Нижегородского областного управления Федеральной службы безопасности, передают местные СМИ сегодня, 1 июля.

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По имеющейся информации, поджигателем оказался 40-летний местный житель, ранее работавший на Горьковском автозаводе, но впоследствии уволенный за злоупотребление алкоголем.

Причины, по которым злоумышленник решил устроить пожар на проходной нижегородского офиса ФСБ, правоохранительные органы пока не называют.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня 2022 года неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь здание управления Федеральной службы безопасности в Нижнем Новгороде.

Злоумышленник бросил в сторону контрольно-пропускного пункта бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места преступления. Попытка поджога провалилась.