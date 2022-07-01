Севастополь, 1 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении 279 млн рублей при выполнении государственных контрактов по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса и ледового катка в Севастополе передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили 1 июля в пресс-службе прокуратуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Генеральный директор ООО «Асгард» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» государственным бюджетным учреждением г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» с ООО «Асгард» был заключен госконтракт на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Стоимость контракта составила более 1,6 млрд рублей. По условиям договора заказчиком на счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в размере 50%.

«Однако впоследствии, в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года, генеральный директор ООО «Асгард» похитил часть аванса на общую сумму почти 227 млн рублей под предлогом оплаты фиктивной закупки металлопроката», — сообщили в прокуратуре.

Также, по данным следствия, в июле 2020 года с тем же подрядчиком был заключен государственный контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, стоимость контракте — 913 млн рублей. Заказчик перечислил подрядной организации аванс в 50% от стоимости контракта. При этом, как полагает следствие, почти 52 млн рублей из этой суммы были похищены обвиняемым под предлогом закупки оборудования, которое по факту поставлено на объект не было.

Дело было возбуждено по результатам проверки прокуратуры Севастополя и материалам УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд.