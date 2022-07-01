Горно-Алтайск, 1 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных граждан. Нарушение было выявлено в ходе мероприятия «Нелегал 2022», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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По данным ведомства, 53-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, проживающий ныне в Горно-Алтайске, зарегистрировал у себя 13 своих земляков, прибывших в Россию на заработки.

«Подозреваемый представил необходимые документы в подразделение по вопросам миграции, при этом он указал недостоверные сведения, подтвердив, что иностранцы действительно проживают по указанному в регистрации адресу», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что иностранцы в реальности жили на территориях строительных площадок, где они работали.