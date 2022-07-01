Пекин, , 16:19 — REGNUM Метеорологическое управление Китая возобновило желтое предупреждение в связи с тайфуном «Чаба», третьим тайфуном в этом году, по мере того как он приближается к югу Китая, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Тайфун

Тайфун, который наблюдался в водах в 250 км к северо-востоку от острова Юнсин города Санша провинции Хайнань в 17:00, будет двигаться на северо-запад со скоростью от 15 до 20 км/ч с медленно увеличивающейся интенсивностью, говорится в заявлении Национального метеорологического центра. Ожидается, что «Чаба» достигнет берега в прибрежных районах провинций Хайнань и Гуандун в период с полудня до вечера 2 июля.

Пострадавшие от тайфуна районы в провинциях Хайнань, Гуандун и Фуцзянь, а также Гуанси-Чжуанский автономный район в ближайшие 24 часа будут подвергаться сильным дождям и сильному ветру. Центр отметил, что корабли и катера должны укрываться в гаванях, одновременно рекомендуя соответствующим районам принять меры для предотвращения проливных наводнений и геологических катастроф.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий.