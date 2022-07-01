Гуанчжоу, Китай, , 16:15 — REGNUM В южно-китайской провинции Гуандун уровень реагирования на чрезвычайные ситуации был повышен до III в связи с тайфуном «Чаба», сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Тайфун Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозу провинциального метеорологического департамента, «Чаба», третий тайфун в этом году, будет двигаться на северо-запад со скоростью от 15 до 20 км/ч в направлении западного прибрежного района Гуандуна. По его словам, Чаба, скорее всего, выйдет на берег в прибрежной зоне между городами Цзянмэнь и Чжаньцзян в провинции Гуандун в течение дня 2 июля.

Ожидается, что сильные ветры и сильные ливни обрушатся на некоторые районы провинции Гуандун с субботы по воскресенье.

По данным провинциального департамента по чрезвычайным ситуациям, 2730 рыболовецких судов провинции вернулись в порт в поисках убежища, а 400 строителей на восьми морских ветроэнергетических платформах были эвакуированы. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде, причем уровень I является самым серьезным предупреждением.