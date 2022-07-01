Вашингтон, , 16:30 — REGNUM В США растет число американцев, недовольных политикой главы Белого дома Джо Байдена. Согласно новому опросу Associated Press-NORC, почти 8 из 10 демократов выражают глубокий пессимизм в отношении экономики, которую никак не может стабилизировать президент, сообщает корреспондент CNN Кэтлин Коллинз.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Проблемы инфляции вызывают чрезмерное беспокойство американцев, которые вынуждены терпеть высокие цены за бензин и продукты питания.

Отмечается, что 85% совершеннолетних американцев придерживаются мнения, что Штаты движутся в неверном направлении, а еще 79% указывают, что экономика находится в плохом состоянии, согласно опросу Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC.

Это свидетельствует о том, что президент теряет поддержку избирателей, хотя и пытается всеми силами их замотивировать в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Даже среди демократов, однопартийцев Байдена, 67% жалуются на плохие экономические условия.

Помимо этого опрос выявил, что 43% демократов не одобряют работу Байдена в экономической сфере.

Как сообщало 23 июня ИА REGNUM, уровень одобрения политики Байдена снижается уже четвертую неделю подряд. По результатам опроса, который проводился совместно с социологической службой Ipsos, общий уровень одобрения политики главы Белого дома составил 36%.

Среди поддерживающих Демократическую партию за неделю рейтинг одобрения политики Байдена понизился с 74% до 73%. Среди сторонников республиканцев понижение рейтинга более заметное: с 11% до 7%. Ещё 18% из общего числа опрошенных уверены, что США движутся в правильном направлении.

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