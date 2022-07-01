Вашингтон, 1 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В США растет число американцев, недовольных политикой главы Белого дома Джо Байдена. Согласно новому опросу Associated Press-NORC, почти 8 из 10 демократов выражают глубокий пессимизм в отношении экономики, которую никак не может стабилизировать президент, сообщает корреспондент CNN Кэтлин Коллинз.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Проблемы инфляции вызывают чрезмерное беспокойство американцев, которые вынуждены терпеть высокие цены на бензин и продукты питания.

Отмечается, что 85% совершеннолетних американцев придерживаются мнения, что Штаты движутся в неверном направлении, а еще 79% указывают, что экономика находится в плохом состоянии, согласно опросу Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC.

Это свидетельствует о том, что президент теряет поддержку избирателей, хотя и пытается всеми силами их замотивировать в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Даже среди демократов, однопартийцев Байдена, 67% жалуются на плохие экономические условия.

Помимо этого опрос выявил, что 43% демократов не одобряют работу Байдена в экономической сфере.

Как сообщало 23 июня ИА REGNUM, уровень одобрения политики Байдена снижается уже четвертую неделю подряд. По результатам опроса, который проводился совместно с социологической службой Ipsos, общий уровень одобрения политики главы Белого дома составил 36%.

Среди поддерживающих Демократическую партию за неделю рейтинг одобрения политики Байдена понизился с 74% до 73%. Среди сторонников республиканцев понижение рейтинга более заметное: с 11% до 7%. Ещё 18% из общего числа опрошенных уверены, что США движутся в правильном направлении.