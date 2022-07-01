Ульяновск, 1 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли новые травяные пожары. Это следует из оперативных данных управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зеленая трава

По данным ведомства, 30 июня в регионе потушили два загорания сухой травы на площади 0,96 гектара.

Кроме того, зарегистрированы и ликвидированы две термические точки. В селе Никитино Сурского района выявлен техногенный пожар, в посёлке Дивный Мелекесского района потушили возгорание мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Кузоватовском лесничестве обнаружили задымление: специалисты лесопожарной службы и лесничества при выезде на место зафиксировали факт сжигания порубочных остатков. В минприроды Ульяновской области отмечают, что по факту нарушения правил пожарной безопасности будет возбуждено административное дело.