Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM В Финском заливе на Дубковском пляже в Сестрорецке утонул шестилетний мальчик. О смерти ребёнка на пляже в Курортном районе Санкт-Петербурга сообщает 1 июля издание «Фонтанка».

Купание в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Мальчик пришел к месту купания вместе с дядей. Когда мужчина вышел из воды, ребёнок продолжил купаться. Дядя отвлёкся на пять минут, а потом заметил, что мальчик пропал из поля зрения.

После того, как тело школьника нашли, его вытащили из воды. При оказании первой помощи его пытались откачать самостоятельно, позже прибыли специалисты-медики. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Напомним, на этой же неделе произошёл аналогичный случай на том же самом пляже. В Финском заливе утонул девятилетний мальчик, находившийся с тётей.

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