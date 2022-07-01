Пекин, 1 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Центральный банк Китая заявил, что он создаст эффективный механизм для оказания финансовой поддержки реальному сектору экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Поощряя финансовые учреждения активизировать выдачу кредитов обрабатывающей промышленности, банк приложит серьезные усилия для стабилизации производственных и производственно-сбытовых цепочек, говорится в ежеквартальном совещании Народного банка Китая по реализации денежно-кредитной политики.

Что касается использования структурных монетарных инструментов, банк призвал приложить усилия для расширения выдачи инклюзивных кредитов микро и малым фирмам, а также для оказания им помощи в стабилизации занятости.

Центральный банк также будет в полной мере использовать свои вспомогательные инструменты для сокращения выбросов углерода, а также свои механизмы повторного кредитования для чистого и эффективного использования угля, научно-технических инноваций, инклюзивного ухода за пожилыми людьми, а также транспорта и логистики.

Что касается стабилизации финансового рынка, банк подчеркнул необходимость точной настройки формирования процентных ставок, ориентированных на рынок, а также механизма передачи процентных ставок, а также необходимость оптимизации системы процентных ставок и ужесточения регулирования процентных ставок по депозитам.

Он также будет содействовать стабилизации стоимости долга для банков, максимизацию функций основной ставки по кредитам и снижение общих затрат на финансирование для предприятий. Усилия также будут направлены на обеспечение устойчивого развития рынка недвижимости и предотвращение финансовых рисков в условиях финансовой открытости страны, говорится в сообщении банка.