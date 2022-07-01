Волгоград, , 16:12 — REGNUM Количество выходов теплоходов на трёх маршрутах до острова Сарпинский увеличено с 1 июля в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации города.

Пассажирские теплоходы Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Теперь теплоходы от пристани «Руднева» на острове Сарпинский в будни будут совершать по 14 рейсов, в выходные дни — 20.

На направлении из Красноармейского района до Вязовой Гривы речные трамвайчики будут отправляться 14 раз с понедельника по четверг, а по пятницам и выходным дням количество рейсов увеличится до 18.

По маршруту «Волгоград — Культбаза» для удобства дачников добавлен дополнительный утренний рейс в среду.

В целом, количество выходов теплоходов увеличено с 200 до 282 рейсов в неделю.