В Волгограде увеличили количество теплоходов к острову Сарпинский
Волгоград, 1 июля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Количество выходов теплоходов на трёх маршрутах до острова Сарпинский увеличено с 1 июля в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации города.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Пассажирские теплоходы
Теперь теплоходы от пристани «Руднева» на острове Сарпинский в будни будут совершать по 14 рейсов, в выходные дни — 20.
На направлении из Красноармейского района до Вязовой Гривы речные трамвайчики будут отправляться 14 раз с понедельника по четверг, а по пятницам и выходным дням количество рейсов увеличится до 18.
По маршруту «Волгоград — Культбаза» для удобства дачников добавлен дополнительный утренний рейс в среду.
В целом, количество выходов теплоходов увеличено с 200 до 282 рейсов в неделю.