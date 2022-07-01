Магнитогорск, Челябинская область, 1 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Пропавших в городе Магнитогорске (Челябинская область) детей трёх и пяти лет нашли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили 1 июля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардецы вернули детей в семью

Мальчики ушли с садового участка накануне, 30 июня. Сразу же начался поиск детей — как на территории садового товарищества, так и на близлежащих к садам улицах.

«В результате тщательного обследования возможных мест пребывания разыскиваемых, схожие по приметам дети были замечены за территорией садового товарищества, на пустыре напротив дома № 220 по проспекту Карла Маркса», — сообщили в Росгвардии.

Когда выяснилось, что это и есть пропавшие дети, их отвели к отцу.

Ведомство добавило, что 26 июня в Магнитогорске уже произошёл аналогичный случай: ранним вечером от дома по улице Жукова пропали двое мальчиков (2015 и 2017 гг. р.), о чем в поступило сообщение в Росгвардию.

Их быстро нашли на территории АЗС. Оказалось, что дети ушли, чтобы вымыть испачканные в грязи кроссовки на мойке, но дорогу домой найти не смогли.